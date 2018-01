Le truppe sovietiche riuscirono ad aprire un varco nelle linee tedesche a nord-ovest del centro cittadino e liberare così la strada che congiunge Leningrado alla sponda meridionale del lago Ladoga.

In breve tempo questa via divenne la "Strada della Vita", su cui poterono transitare in sicurezza i carichi di cibo e munizioni alla città assediata, fino alla completa liberazione, avvenuta il 27 gennaio 1944.