Concorso Sputnik Mondiale, scegli la seconda finalista tra Croazia ed Inghilterra

La Croazia ha piegato la Russia soltanto ai rigori nel quarto di finale giocato a Sochi e ritorna in semifinale a vent'anni esatti dall'ultima volta, quando a Francia '98 perse proprio contro i francesi.

© Sputnik . Grigory Sysoev La gioia dei giocatori croati dopo il rigore decisivo della partita contro la Russia

L'Inghilterra manca in una semifinale mondiale dai fasti di Italia '90 ed arriva a questa partita con un pò di benzina in più nelle gambe: per battere la Svezia nei quarti di finale sono bastati i 90 minuti regolamentari.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv La gioia dei giocatori inglesi dopo il fischio finale del quarto di finale vinto 2-0 sulla Svezia

Scrivi il tuo pronostico nei commenti a questo articolo e ricorda: he nelle semifinali il punteggio viene raddoppiato: chi indovina il risultato esatto della partita porta a casa 6 punti, chi soltanto l'esito della partita, ma con un punteggio sbagliato guadagna 2 punti. In caso di supplementari e rigori 2 punti viene attribuito anche a chi aveva pronosticato vincente nei 90' regolamentari la squadra poi vittoriosa ai rigori.

Leggi le notizie sui Mondiali di Calcio