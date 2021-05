Coronavirus, superati 163 milioni di casi in tutto il mondo

Il numero dei morti in India è ancora sopra la soglia dei 4.000 decessi quotidiani, mentre in Brasile ci sono oltre 1.000 vittime giornaliere. Gli Usa, invece, verso lo stop all'obbligo di mascherine.

Il coronavirus ha provocato in tutto il mondo più di 163 milioni di contagi. Ad oggi, in base a quanto emerge dai dati raccolti dalla John Hopkins University, il bilancio globale della pandemia di Covid-19 è di 163.087.652 casi positivi e 3.379.615 vittime. Secondo le ultime informazioni riferite domenica dall'Oms, tra sabato e domenica ci sono stati 658.585 nuovi contagi mentre i decessi sono aumentati di 12.034 unità.

India

Per la prima volta dopo quasi quattro settimane il livello dei contagi in India scende sotto la soglia dei 300 mila casi quotidiani. Sono infatti 281.386 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 311 mila del giorno precedente. Resta alto il numero dei molti, da diversi giorni al di sopra sopra di 4.000. Sono 4.106 le vittime giornaliere secondo i dati della JHU.

Brasile

In diminuzione contagi e decessi in Brasile, secondo quanto riferito nell'ultimo bollettino delle autorità sanitarie nazionali questa domenica sono stati segnalati 40.941 nuovi casi e 1.036 decessi causati dal Covid.19. In totale sono 15.627.475 i contati e 435.751 le morti dall'inizio della pandemia nel Paese dell'America Latina.

Usa

Gli Stati Uniti restano il Paese con il bilancio più pesante in termini di contati e decessi assoluti. Tuttavia, grazie all'accelerazione della campagna di vaccinazione, la situazione sanitaria è in netto miglioramento e la CDC ha annunciato lo stop all'obbligo di mascherina per le persone che hanno già ricevuto il vaccino.

Dall'inizio della pandemia sono 32.940.921 i casi totali e 585.970 i decessi, mentre le dosi somministrate a partire da fine dicembre 2020 sono 272.927.360.