Instagram non funziona, gli utenti di diversi paesi lamentano problemi con l'app

Gli utenti del social network Instagram di diversi paesi hanno lamentato nella mattinata odierna diversi malfunzionamenti del social network Instagram.

Stando ai dati del sito Downdetector, che monitora l'andamento e la stabilità delle più importanti piattaforme, Instagram avrebbe iniziato a bloccarsi intorno alle 08:30 ora italiana.

I problemi vengono segnalati principalmente dagli utenti negli Stati Uniti e in Germania, nonché nel Regno Unito, in Italia, in Russia e in altri paesi.

Secondo Downdetector, la maggior parte degli utenti lamenta problemi con il caricamento del feed di notizie (43%) e problemi con la sezione Storie (40%), e ci sono anche lamentele per errori durante l'autorizzazione (15%).

L'ultima volta in cui il popolare social aveva sperimentato dei problemi tecnici era stata a fine marzo; in quel caso, la maggior parte degli utenti avevano segnalato dei blocchi all'avvio dell'app.