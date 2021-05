La Microsoft avrebbe spinto Bill Gates alle dimissioni per scandalo sessuale, secondo i media USA

Il CdA della Microsoft e non era accettabile che il co-fondatore Bill Gates rimanesse nel Consiglio mentre indagavano sulla precedente relazione romantica impropria del miliardario con una dipendente Microsoft, ha riferito domenica il Wall Street Journal.

Secondo il rapporto, che cita fonti segreti, i membri del Consiglio avrebbero incaricato uno studio legale di condurre un'indagine alla fine del 2019 dopo che un ingegnere Microsoft aveva dichiarato in una lettera di avere avuto una relazione sessuale con Gates per diversi anni.

"Microsoft ha ricevuto un rapporto nella seconda metà del 2019 secondo il quale Bill Gates avrebbe avuto una relazione intima con una dipendente dell'azienda a partire dal 2000", ha detto un portavoce della società. "Un comitato del Consiglio ha esaminato l’informativa, aiutato da uno studio legale esterno per condurre un'indagine approfondita. Durante l'indagine, Microsoft ha fornito ampio supporto alla dipendente che ha sollevato la questione", scrive il giornale di New York.

Secondo quanto riferito, Gates si sarebbe dimesso l’anno scorso, prima che l'indagine del consiglio venisse completata, affermando tuttavia di averlo fatto per concentrarsi sulle sue attività filantropiche.

"C'è stata una relazione quasi 20 anni fa che si è conclusa amichevolmente", ha detto al giornale un portavoce anonimo di Gates, "la decisione di lasciare il Consiglio non era in alcun modo correlata a questa questione. In effetti, aveva espresso interesse di dedicare più tempo alla sua filantropia già diversi anni prima".

Il vizietto di Bill Gates

Secondo un altro giornale newyorkese, il noto New York Times, Gates aveva sviluppato "una reputazione di condotta discutibile in contesti legati al lavoro".

Secondo questa ricostruzione Gates avrebbe fatto avences alle donne che lavoravano per lui presso Microsoft e la Bill and Melinda Gates Foundation in diverse occasioni, citando persone che avevano familiarità con il suo comportamento.

Il divorzio dalla moglie Melinda

Bill e Melinda Gates hanno rivelato all'inizio di questo mese che stavano divorziando dopo 27 anni di matrimonio, ma che continueranno a lavorare insieme alla Bill and Melinda Gates Foundation, una delle più grandi organizzazioni di beneficenza del mondo.

Si pensa che sia stata Melinda a chiedere il divorzio lo scorso 3 maggio, sostenendo che il matrimonio era "irrimediabilmente rotto" sui giornali.

Tuttavia, le ragioni della divisione e le specifiche della rottura rimangono sconosciute, mentre i media ipotizzano che potrebbe essere stato il presunto legame di Bill Gates con il defunto pedofilo e finanziere Jeffrey Epstein, a rendere Melinda furiosa.

Gates è stato per lungo periodo l’uomo più ricco del mondo, ed è attualmente il quarto della lista, con una ricchezza stimata di oltre 100 miliardi di dollari.