Alarm Phone, quasi 200 migranti rischiano di annegare nel Mediterraneo

Il call center per i migranti in difficoltà ne indica in pericolo 85 in zona Sar maltese, 100 al largo di Khoms e 11 vicino al Marocco.

Il call center per i migranti in difficoltà Alarm Phone ha segnalato la presenza di un barcone in difficoltà in zona Sar maltese con 85 persone in pericolo.

I migranti, in fuga dalla Libia, rischiano di annegare da un momento all'altro poiché l'imbarcazione ha già iniziato a imbarcare acqua.

Alarm Phone ha ricevuto una richiesta d'aiuto anche da parte di 100 persone su un gommone in pericolo al largo di Khoms.

Un'altra richiesta di aiuto è giunta al call centre anche in merito a 11 persone in difficoltà vicino al Marocco, che navigano con delle semplici pagaie e devono affrontare un forte vento.

In totale sono quindi quasi 200 le persone che rischiano la vita in mare, di cui non si hanno attualmente notizie.

Intanto in Italia continuano gli sbarchi: quattro extracomunitari, presumibilmente algerini, si trovano infatti vicino a Capo Teulada, in Sardegna.