Decine di persone ferite in crollo tribuna alla sinagoga nell'insediamento israeliano - Video

Decine di persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di una tribuna alla sinagoga dell'insediamento israeliano di Giv'at Ze'ev, in Cisgiordania.

L'incidente arriva in mezzo all'escalation di violenza tra ebrei e palestinesi in Israele, Cisgiordania e Gerusalemme e diverse settimane dopo una calca mortale in un festival religioso nel nord d'Israele.

Circa 60 persone sono rimaste ferite a seguito del cedimento degli spalti di una sinagoga a Giv'at Ze'ev, un centro israeliano in Cisgiordania a circa 5 km a nord-ovest di Gerusalemme, riportano i media israeliani. 10 persone sarebbero in condizioni gravi, secondo i medici.

Secondo le informazioni della radio locale almeno una persona sarebbe rimasta morta.

Le immagini riprese dai presenti nel luogo dell'incidente mostrano centinaia di fedeli ammassati nelle sale della sinagoga, mentre ballano con la musica in sottofondo quando avviene il crollo.

כנראה אירוע רב נפגעים בביהכ"נ קארלין סטולין בגבעת זאב pic.twitter.com/tmJ2YBxUNO — דובי. ה. Doby H (@DobyH1) May 16, 2021

