La banda militare delle forze di difesa estoni sarà completamente tagliata dal 1° settembre a seguito dell'imminente riduzione delle spese per le attività di tutti i ministeri e agenzie governative del Paese, ha dichiarato oggi il generale Martin Herem, comandante dell'esercito estone.

Secondo la strategia della spesa pubblica per il 2022-2025 approvata dal governo a fine aprile, ogni ministero deve trovare in autonomia soluzioni per ridurre la propria spesa del 5%.

Secondo Herem, ha inviato una lettera ufficiale in cui osservava che le forze di difesa taglieranno il personale fino a 200 persone quest'anno. Complessivamente quasi 5mila persone sono in servizio nell'esercito estone.

"Durante quest'anno centralizzeremo definitivamente i servizi dei referenti, finanziari, del personale e legali. Ho già deciso che sia l'orchestra che il servizio dei cappellani cesseranno le loro attività nella loro forma attuale. Le riduzioni interesseranno tutte le unità strutturali delle forze di difesa, così come i dipendenti attivi e civili", si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa delle forze di difesa che riporta le parole del generale.

In precedenza nel Paese baltico erano arrivati direttamente dagli Stati Uniti militari americani per prendere parte alle più imponenti esercitazioni degli ultimi 25 anni.