Cremlino commenta la richiesta di cittadinanza dell'ex consigliera di Reagan

L'ex consigliera e grande figura di spicco per le relazioni russo-americane ha dedicato molti anni della sua vita ad avvicinare i due paesi.

Il Cremlino ha risposto alla richiesta dell'ex consigliera dell'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, Suzanne Massie, di concederle la cittadinanza russa.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha detto a Sputnik che "alcune procedure burocratiche sono in atto".

Massie ha annunciato il suo desiderio di diventare cittadina russa su NTV. Secondo lei, se Vladimir Putin avesse trovato una tale opportunità, sarebbe stato un onore per lei. La diplomatica ha spiegato di aver dedicato molti anni ad avvicinare i popoli dei due paesi, quindi vorrebbe rimanere in Russia per continuare la sua attività.

Come afferma l'articolo 89 della Costituzione russa, "il Presidente della Federazione Russa decide le questioni di cittadinanza".

Suzanne Massie è nata a New York nel 1931. Si è laureata al Vassar College e ha studiato alla Sorbona e all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Dal 1984 al 1988 è stata consigliera del presidente statunitense Reagan per le relazioni con l'Unione Sovietica.