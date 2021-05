Kobe Bryant nella Hall of Fame: nella cerimonia presente Michael Jordan

Il compianto campione di basket Kobe Bryant è stato inserito nella Hall of Fame di basket.

La cerimonia è avvenuta nella giornata di sabato, 16 mesi dopo la tragica morte del campione in un incidente in elicottero. Il suo amico e mentore di lunga data Michael Jordan ha inserito Bryant nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

​La cerimonia si è svolta alla Mohegan Sun Arena nel Connecticut, con la moglie di Kobe Bryant che ha pronunciato un discorso di accettazione a nome del compianto marito.

"Lo scorso febbraio ho chiamato Michael e gli ho chiesto se avrebbe presentato Kobe stasera e lui ha gentilmente accettato. Grazie per essere qui, Michael. Kobe ti ammirava, questo significa molto per noi", ha detto Vanessa a Jordan, anche lui sul palco durante il suo discorso.

"Vorrei che mio marito fosse qui per accettare questo incredibile premio. Lui e Gigi meritano di essere qui per assistere a questo. Gigi sarebbe così orgogliosa di vedere suo padre essere incastonato nella Hall of Fame. So che Kobe non vedeva l'ora di essere qui. Ha chiesto alla Hall of Fame di aggiungere specificamente un sesto biglietto per Capri, era così felice", ha detto.

​La leggenda della Nba e della pallacanestro mondiale e sua figlia di 13 anni Gianna Maria-Onore, insieme ad altre sette persone, sono morte in un incidente in elicottero a Calabasas, in California, poco più di un anno fa. L'incidente ha lasciato le altre tre figlie di Bryant - Natalia, 17, Bianka, 3 e Capri, appena nato, orfani del padre.