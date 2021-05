Per scattare un selfie ribaltano la barca, almeno 7 morti

Correndo su un lato della barca per scattare una foto, i passeggeri l'hanno sbilanciata e fatta capovolgere. Almeno sette persone sono annegate.

Almeno sette indonesiani sono annegati quando una barca sovraccarica si è capovolta in un bacino d'acqua sull'isola di Giava perché i turisti a bordo volevano scattare una foto, ha detto domenica la polizia indonesiana.

L'incidente è avvenuto sabato nella reggenza di Boyolali, quando i 20 passeggeri si sono improvvisamente posizionati tutti su un lato della barca per scattare una foto di gruppo, ha detto il capo della polizia di Giava Ahmad Lutfi.

"La causa dell'incidente è la sovraccapacità" della nave, ha detto Lufti ai giornalisti. "Le 20 persone si sono tutte posizionate a dritta, poi la barca si è sbilanciata e capovolta".

La polizia ha detto che 11 persone sono state tratte in salvo, ma sette sono morte. Altri due sono ancora dispersi e i soccorritori li stanno cercando.

Le autorità indagheranno se ci sia stata negligenza da parte degli organizzatori del giro in barca. Secondo il signor Lufti, un 13enne era al timone al momento della tragedia.

Gli incidenti in barca sono comuni in Indonesia, arcipelago nel sud-est asiatico composto da circa 17.000 isole, in parte a causa delle cattive regole di sicurezza.

In aprile, i soccorritori si sono precipitati in aiuto di 17 pescatori dopo che due imbarcazioni si sono scontrate a Giava Occidentale. Tre pescatori sono stati trovati morti e 13 erano ancora dispersi quando è stata richiamata la perquisizione. E nel gennaio dello scorso anno, 10 persone sono scomparse quando un'imbarcazione che trasportava 20 lavoratori in viaggio verso la vicina Malesia si è capovolta al largo dell'isola di Sumatra.