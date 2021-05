Zidane ct del Real Madrid lascerà il club a fine stagione, dicono le fonti

Zinedine Zidane, l'attuale allenatore del Real Madrid, ha rivelato ai suoi giocatori che lascerà il club al termine della stagione, lo riferiscono i media spagnoli.

Secondo il quotidiano Marca, l'allenatore ha dato la notizia ai suoi giocatori già l'8 maggio, un giorno prima del pareggio per 2-2 contro il Siviglia.

Zidane ha preferito non dare una risposta precisa sulla prosecuzione della sua avventura al Bernabéu. Prima della partita con il Celta del 20 marzo scorso aveva detto di non guardare oltre la prossima partita: “puoi firmare dieci anni qui e domani sei fuori. O vice versa. Puoi firmare per un anno e restare qui per molto tempo”.

Sabato è stato chiesto a Zidane maggiori informazioni sulla questione ma si è dimostrato sfuggente sulla sua presenza al Real Madrid anche la prossima stagione.

“Non so cosa succederà. Sono qui, giocheremo domani e la prossima settimana, ma non so cosa succederà dopo perché questo è il Real Madrid”, ha detto in conferenza stampa prima del pareggio di domenica con il Bilbao.

Zidane ha un contratto fino al 2022; nel 2018 aveva lasciato subito dopo aver vinto la terza coppa consecutiva nella Champions League, l'allenatore ha accettato l’incarico per la seconda volta nel 2019.