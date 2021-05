COVID India, consegnato secondo lotto del vaccino russo Sputnik V

La prima partita fu consegnata a Hyderabad il 1o maggio. In questa città si trovano il quartier generale e i magazzini della società indiana Dr. Reddy's Laboratories Ltd., che aveva ricevuto l'approvazione delle autorità indiane per importare lo Sputnik V e utilizzarlo in situazioni di emergenza.

Il 14 maggio, la Dr. Reddy ha riferito di aver iniziato l'uso del vaccino russo e ha espresso la speranza che le forniture di nuovi lotti di inoculazione inizino presto.

"Questa seconda spedizione è molto tempestiva, l'efficacia dello Sputnik V è ben nota nel mondo e in Russia la usano dalla seconda metà del 2020 per vaccinare la popolazione. Gli specialisti russi sottolineano che il vaccino russo è efficace anche contro i nuovi ceppi di Covid-19", ha detto l'ambasciatore russo.

Kudashev ha sottolineato che "è un eccellente esempio di cooperazione strategica privilegiata e un modello efficace di cooperazione internazionale anti-pandemia, che ignora le barriere inutili".

L'India è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, con il maggior numero di casi di Covid registrati fino ad oggi e il principale obiettivo della pandemia dallo scorso aprile.

I casi attivi, finora 3.673.802, rappresentano il 15,07% del totale cumulativo e il tasso di mortalità si attesta all'1,09%.

Da quando l'India ha iniziato la campagna nazionale di immunizzazione Covid-19 a metà gennaio, più di 180,4 milioni di dosi, di cui più di 1,1 milioni nelle ultime 24 ore, sono state somministrate alla sua popolazione.