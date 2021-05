Discusso missile ipersonico dell'esercito americano ha una gittata di oltre 1.700 miglia

L'esercito degli Stati Uniti si è lasciato sfuggire le informazioni sulla portata del suo sistema missilistico ipersonico, rivelando che l'arma ha una gittata superiore a 1.700 miglia.

Breaking Defense ha riferito a inizio settimana che un portavoce dell'esercito aveva rivelato che l'arma ipersonica a lungo raggio (LRHW) sarà in grado di colpire obiettivi "a una distanza superiore a 2.775 chilometri", o 1.725 miglia.

A quella distanza, l'arma sarà quasi uguale ai missili balistici a raggio intermedio (IRBM), ma a causa del suo livello di planata ipersonica manovrabile, sarà una minaccia molto più potente degli IRBM esistenti. L'arma è solo l'ultima che si aggiunge all'elenco crescente di missili terrestri sviluppati dagli Stati Uniti e che violerebbero il Trattato sui missili nucleari a raggio intermedio (INF) da cui gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2019.

Il trattato bilaterale del 1987 che gli Stati Uniti avevano firmato con l'Unione Sovietica, ha vietato i missili da attacco terrestre con gittate comprese tra 500 e 5.000 chilometri per timore che un missile con armi nucleari a quella distanza sarebbe in grado di sferrare un attacco eccessivamente rapido.

Mentre gli Stati Uniti si ritiravano dal trattato nel 2019, dopo aver affermato che la Russia violava il documento, e a poche settimane dalla scadenza del trattato, gli Stati Uniti avevano avviato test su missili che a loro volta violavano le restrizioni del trattato. Il Pentagono ha dichiarato che non ha intenzione di dotare le sue armi ipersoniche di testate nucleari, ma ci sono alcune indicazioni che fanno pensare a questa eventualità.

L'LRHW è stato sviluppato da Lockheed Martin e dovrebbe volare per la prima volta nel 2023. Un sistema separato con un raggio più breve e più variabile è stato sviluppato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ma non dovrebbe arrivare prima del 2023 e il Pentagono potrebbe non essere interessato all'arma. Entrambe le armi verranno lanciate da un lanciatore di trasportatori mobili (TEL).

Un altro missile ipersonico in fase di sviluppo, l'AGM-183 Air-Launch Rapid-Response Weapon (ARRW), è in fase di sviluppo da Lockheed Martin. L'ARRW doveva essere lanciato per la prima volta all'inizio di quest'anno al largo delle coste della California, ma non è riuscito a staccarsi dal bombardiere B-52 che lo trasportava. Si prevede che avrà un'autonomia di oltre 1.000 miglia.

© Foto : Lockheed Martin AGM-183A

I missili terrestri a lungo raggio hanno incontrato una certa resistenza all'interno del Pentagono e nei paesi alleati, soprattutto perché gli Stati Uniti reindirizzano il loro focus strategico verso una grande competizione con Russia e Cina. Il mese scorso, il comandante dell'Air Force Global Strike Command ha rivelato di ritenere che il programma Long Range Precision Fires dell'esercito sia "brutalmente costoso" e "stupido" da avviare.

"Penso solo che sia un'idea stupida andare a investire quel denaro che ricrea qualcosa che il servizio ha imparato e che stiamo già facendo in questo momento", ha detto il generale USAF Timothy Ray in un podcast ospitato dal Mitchell Institute per gli Studi aerospaziali.

I piani per stabilire una cintura di basi missilistiche sulle nazioni insulari al largo della costa della Cina sono stati boicottati anche dalla gente del posto, incluso il Giappone, dove i piani per costruire diverse stazioni Aegis Ashore sono stati fermati grazie alle proteste nelle città che li avrebbero dovuti ospitare.