Conflitto Gaza, segretario generale ONU "turbato" per vittime civili e distruzione grattacielo

"Il Segretario generale è costernato per il crescente numero di vittime civili, come la morte di dieci membri della stessa famiglia, tra cui bambini, a seguito di un attacco aereo israeliano ieri sera nel campo di al-Shati a Gaza, presumibilmente rivolto a un leader di Hamas", ha detto Dujarric in una risposta scritta alle domande sugli attacchi aerei israeliani a Gaza, citato da France 24 domenica.

In precedenza, una fonte locale ha detto a Sputnik che l'alimentazione elettrica è stata tagliata a Gaza City, la più grande città dell'Autorità Palestinese, a seguito di attacchi israeliani. La fonte ha riferito che le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro diverse città della Striscia di Gaza, tra cui Khan Yunis e Rafah. Gli attacchi israeliani sono arrivati dopo la ripresa degli attacchi missilistici dalla Striscia di Gaza nella notte tra sabato e domenica.

Secondo fonti, sabato le forze israeliane hanno preso di mira un grattacielo a Gaza, dopo aver avvertito in anticipo i residenti.

In precedenza, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno detto di aver colpito un edificio di 15 piani che ospitava una serie di media internazionali come l'Associated Press e Al-Jazeera. Le IDF hanno affermato che l'edificio era stato utilizzato da Hamas come quartier generale dell'intelligence, tra altre cose. Le forze israeliane hanno detto che è stato dato abbastanza tempo alla gente per lasciare l'edificio prima dell'attacco.

Secondo il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite è rimasto "profondamente turbato dalla distruzione da parte di un attacco aereo israeliano oggi di un grattacielo a Gaza City che ospitava gli uffici di diverse organizzazioni media internazionali e appartamenti residenziali".

Guterres ha sottolineato nella sua dichiarazione di sabato che la presa di mira indiscriminata contro strutture civili e mediatiche viola il diritto internazionale.

Sabato sera, l'ala militare palestinese di Hamas, le Brigate Qassam, ha annunciato che il movimento avrebbe fermato gli attacchi aerei per due ore a partire dalle 22:00 ora locale di sabato.

Le Brigate Qassam hanno detto dopo la mezzanotte di aver ripreso gli attacchi, lanciando razzi in direzione di Ashkelon, Ashdod e Beersheba a Israele, in risposta al fatto che le forze israeliane hanno distrutto edifici residenziali nella Striscia di Gaza.

Le IDF hanno dichiarato su Twitter poco dopo la mezzanotte che diversi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano.

L'esercito israeliano ha detto sabato che nei giorni scorsi sono stati lanciati più di 2.500 razzi verso Israele da Gaza, con 430 proiettili caduti all'interno della Striscia di Gaza. L'esercito israeliano afferma di aver lanciato attacchi contro oltre 672 obiettivi militari nella Striscia di Gaza.