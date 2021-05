"Utente come merce": esperto spiega le regole "irrifiutabili" di WhatsApp

Il direttore dell'Associazione degli utenti professionali di social network e messenger Vladimir Zykov, in una conversazione con il canale Rt ha spiegato con cosa minaccia l'utente la nuova politica sulla privacy del messenger WhatsApp.

Ha ricordato che dal 15 maggio gli utenti del messenger riceveranno una "notifica irrifiutabile" delle nuove regole. Se non verranno accettate, non si potrà utilizzare il messenger in seguito.

"Non ci si dovrebbe aspettare cambiamenti in altri messenger. Il fatto è che Facebook stesso si sforza di massimizzare la monetizzazione di tutti i suoi dati. Inizialmente forniscono i loro servizi gratuitamente. Cioè, entri e utilizzi tutti i servizi senza pagare denaro. Tuttavia il prodotto principale in questo sistema è l'utente stesso. Facebook lo vende come prodotto per gli inserzionisti", ha detto Vladimir Zykov.

Secondo l'esperto, acconsentendo alla nuova politica, ottenere giustizia e chiedere di ripristinare il vostro account "non si potrà da nessuna parte, e in linea di principio non ci sarà una tale opportunità".

In primavera il messenger ha aggiornato il suo accordo di utilizzo con l'utente per includere una clausola sul trasferimento di informazioni personali a Facebook, fatto non gradito a molti.

Il testo dell'accordo sottolinea che WhatsApp, come parte di questa società, condividerà i dati degli utenti necessari con l'intera "famiglia di applicazioni" del social network.

Allo stesso tempo, la società ha chiarito che le conversazioni private rimarranno sotto la protezione della crittografia end-to-end in modo che né WhatsApp né Facebook possano vedere i messaggi privati.