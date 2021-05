L'Ecuador registra il vaccino russo anti-Covid Sputnik V, il 66esimo paese a farlo

L'Ecuador ha registrato il vaccino contro il coronavirus Sputnik V sviluppato del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya", ha comunicato il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), responsabile della commercializzazione all'estero del siero anti-Covid russo.

"RDIF annuncia la registrazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V nella Repubblica dell'Ecuador. Pertanto Sputnik V è registrato in 66 Paesi con una popolazione complessiva di oltre 3,2 miliardi di persone", ha segnalato il fondo sovrano russo.

La registrazione è stata effettuata nell'ambito di una procedura di autorizzazione all'uso di emergenza.

Sputnik V è al secondo posto al mondo in termini di numero di approvazioni ricevute dalle autorità di regolamentazione governative sui medicinali dei vari Stati.

"L'Ecuador si è unito a una serie di altri Stati sudamericani che hanno incluso Sputnik V nei loro portafogli nazionale di preparati contro il coronavirus, molti dei quali stanno già utilizzando con successo il vaccino russo. L'approvazione dello Sputnik V da parte dei regolatori ecuadoriani è un passo importante per l'immunizzazione della popolazione con l'aiuto di uno dei migliori vaccini al mondo, che ha dimostrato alti tassi di efficacia e sicurezza negli studi clinici e nella vaccinazione di massa", ha commentato Kirill Dmitriev, direttore dell'RDIF.

Pochi giorni fa avevano approvato il siero russo anti-Covid del Centro Gamaleya le Maldive.

Il vaccino Sputnik V si basa sulla piattaforma collaudata e ben studiata di vettori adenovirali umani. L'efficacia del vaccino è pari del 97,6% secondo l'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dopo che erano stati segnalati in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche dal Centro Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti.