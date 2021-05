Francia, ufficiali di polizia in pensione come i militari: azioni per scongiurare guerra civile

Ad aprile una rivista francese aveva pubblicato una lettera di oltre 1.200 militari, tra cui 20 eminenti generali in pensione, avvertendo che le ideologie radicali e l'estremismo religioso potrebbero provocare una guerra civile e la disintegrazione della Francia. In una nuova lettera di domenica scorsa, i militari hanno ribadito il pericolo.

Un gruppo di poliziotti francesi in pensione ha inviato una nuova lettera aperta al presidente Emmanuel Macron, al primo ministro Jean Castex e al Senato francese chiedendo sicurezza per le forze dell'ordine e sicurezza per i cittadini francesi in generale.

L'appello, pubblicato su MesOpinions.com, un portale francese di petizioni e sondaggi, è stato scritto da 93 agenti di polizia in pensione, e chiede solennemente al governo "di fare tutto il possibile per porre fine alla situazione estremamente grave che la Francia sta attraversando in materia di sicurezza e ordine pubblico".

Firmata da oltre 36mila persone, la petizione suggerisce che l'autorità dello Stato francese è "minata da minoranze violente" e che ci sono "territori perduti" in Francia in cui le leggi della Repubblica non sono più applicabili.

"La polizia e i gendarmi sono i mantenitori della pace e i protettori delle nostre istituzioni. Sono la chiave di volta di tutte le nostre libertà. Senza sicurezza non ci sono libertà”, sostiene l'appello.

La lettera fa riferimento a quello che definisce come un'ondata di attacchi e violenze contro le forze dell'ordine, suggerendo che "dimostrano un rifiuto dei nostri valori repubblicani, dei nostri costumi e del nostro modello di società in intere sezioni della nostra nazione". In particolare si ricorda quello avvenuto la scorsa settimana ad Avignone, nel sud-est della Francia, in cui un agente di polizia è stato ucciso durante un blitz anti-droga.

"Gli attacchi aperti contro le stazioni di polizia da parte di orde di individui armati e incappucciati si stanno diffondendo impunemente in tutta la nostra nazione, la violenza contro gli individui si diffonde anche nella privacy delle residenze familiari e l'unica risposta a questi crimini contro le forze dell'ordine consiste in incantesimi compassionevoli che non hanno effetto sulla vita quotidiana del popolo francese".

La lettera richiede che la polizia sia equipaggiata "materialmente, moralmente e legalmente" per consentire di adempiere ai propri compiti senza dover rischiare la vita "ad ogni angolo di strada" e si lamenta che oggi le forze dell'ordine stanno subendo pressioni non solo da criminali ma da parte della popolazione, alcuni politici, magistrati e prefetti. Si chiede una riforma del sistema della giustizia per garantire che le pene coincidano con la gravità dei crimini commessi.

"L'emergenza richiede anche il controllo dell'immigrazione clandestina, che colpisce molti quartieri e contribuisce ad alimentare il disordine e la delinquenza", sostiene la lettera.

"È tempo di intraprendere azioni efficaci per rivendicare il nostro Paese e ripristinare l'autorità statale ovunque difetti. È tempo di garantire che i valori della Francia siano rispettati e di non accettare più l'inaccettabile. È ora di reagire ", dice la lettera. "La Francia non deve cadere nel caos ... Ci auguriamo che il nostro appello per una riscossa nazionale venga ascoltato dalle autorità pubbliche, e uniamo le nostre voci a quelle dei nostri compagni militari, che hanno parlato per primi", termina l'appello.

