Raid israeliano su Gaza distrugge edificio Al-Jalaa con uffici di media internazionali - Video, Foto

In precedenza fonti locali avevano rivelato a Sputnik che Israele aveva fatto pervenire un "avvertimento", in base al quale entro la prossima ora le sue forze avrebbero attaccato l'edificio che ospita gli uffici di Al-Jazeera TV, Associated Press ed altri media internazionali nella Striscia di Gaza. Molti dipendenti hanno lasciato l'edificio in preda al panico.

"L'aviazione militare israeliana ha completamente distrutto il grattacielo di Al-Jalaa a Gaza City, che ospitava numerosi media internazionali, tra cui Associated Press e Al-Jazeera", ha detto la fonte.

Sui social è stato pubblicato il video con il palazzo Al-Jalaa dopo il raid.

Commentando l'accaduto, le forze di difesa d'Israele (IDF, esercito israeliano) hanno spiegato ​che Hamas, il movimento islamista palestinese che controlla Gaza, "ha trasformato le aree residenziali della Striscia di Gaza in roccaforti militari".

"Utilizza i grattacieli a Gaza per molteplici scopi militari come raccolta di informazioni, pianificazione di attacchi, comando e controllo e comunicazioni. Quando Hamas utilizza un edificio alto per scopi militari, diventa un obiettivo militare legittimo," ha twittato l'ufficio stampa dell'IDF, aggiungendo che "le forze di difesa israeliane hanno colpito diversi di questi edifici negli ultimi giorni, ma prima di farlo, abbiamo preso provvedimenti per cercare di garantire che i civili non subissero danni".

I militari israeliani hanno poi ribadito che quando un edificio viene utilizzato per scopi militari, diventa un obiettivo legittimo anche dal punto di vista del diritto internazionale.

La situazione al confine tra Israele e la Striscia di Gaza palestinese si è aggravata lunedì scorso. Dall'inizio dell'escalation sono stati lanciati circa 2.000 razzi dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano, circa 350 sono falliti, ha fatto sapere l'esercito israeliano. Secondo gli ultimi dati, sette civili e un soldato sono stati uccisi in Israele. Israele ha inoltre effettuato centinaia di raid e bombardamenti nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute palestinese, 139 palestinesi sono rimasti vittime di attacchi israeliani, mentre circa mille sono rimasti feriti.