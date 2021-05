Per politico indiano il coronavirus ha diritto di vivere come le persone

"Il virus SARS-CoV-2 è una creatura che ha il diritto alla vita. Continua a mutare mentre le persone cercano di ucciderlo", ha detto Rawat.

Le sue parole hanno causato una reazione di sdegno non solo nei social network, ma anche nella stessa politica dell'India. Ad esempio il vicepresidente Suryakant Dhasmana del Congresso dell'Uttarakhand ha definito la dichiarazione di Rawat come stupidità e sciocchezza e lo ha accusato di perdita di ragione.

È interessante notare che questa non è la prima dichiarazione del genere dell'ex primo ministro. In precedenza aveva caratterizzato la mucca come l'unico animale che inspira ed espira ossigeno.

L'India è ora al secondo posto al mondo per numero di casi di Covid, ma nelle ultime settimane si è registrato un forte aumento dell'incidenza: 300mila contagi al giorno, e in alcuni giorni si arriva a superare quota 400mila. Il numero totale di contagiati ha superato i 24 milioni, mentre oltre 260mila sono le vittime del coronavirus.