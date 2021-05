Hamas 'pronto' per possibile attacco da terra di Israele nella Striscia di Gaza

Sabato il portavoce di Hamas Fawzi Barhum ha detto che il movimento palestinese è pronto a qualsiasi scenario in risposta alla possibile operazione di terra da parte di Israele.

"Per quanto riguarda l'invasione di terra [della Striscia di Gaza], gli occupanti [israeliani] stanno facendo troppe cose insensate che possono spingerli a prendere qualunque decisione stupida in qualsiasi momento. Siamo pronti per qualsiasi scenario", ha detto Barhum.

L'8 maggio scorso sono scoppiati a Gerusalemme est scontri su vasta scala tra palestinesi e polizia israeliana. Disordini sono iniziati in due aree contemporaneamente, vicino al Monte del Tempio e nel quartiere di Sheikh Jarrah, innescati da una decisione del tribunale israeliano di sfrattare diverse famiglie arabe dalle loro case.

Il conflitto al confine tra Israele e l'enclave della Striscia di Gaza in Palestina si è intensificato la sera del 10 maggio. Da allora, le IDF hanno riferito che oltre 2.000 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano, con circa 350 lanci falliti. Secondo gli ultimi dati, sette civili e un soldato sono stati uccisi in Israele.

Israele ha effettuato ritorsioni contro Hamas prendendo di mira le sue infrastrutture. A seguito dei bombardamenti della Striscia di Gaza, 126 palestinesi sono stati uccisi e più di 1.300 sono rimasti feriti, ha dichiarato il ministero della Salute palestinese.