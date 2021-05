Israele, oltre 1.330 palestinesi feriti durante l'escalation delle tensioni

"Lo staff medico della Mezzaluna Rossa ha fornito assistenza medica a 1.334 palestinesi feriti a seguito degli attacchi dell'esercito israeliano nei territori palestinesi occupati, in corso per l'ottavo giorno consecutivo", ha detto la Mezzaluna Rossa in un comunicato.

In Cisgiordania, 892 palestinesi sono rimasti feriti da gas lacrimogeni usati dalle forze dell'ordine israeliane, 233 da proiettili di gomma, 171 da proiettili vivi, e altri 38 hanno riportato ustioni e ferite da impatto.

Nella Striscia di Gaza, 101 persone sono rimaste ferite a causa di attacchi aerei israeliani.

La Mezzaluna Rossa ha aggiunto che le forze di sicurezza israeliane stavano impedendo ai palestinesi feriti di ricevere assistenza e lo ha descritto come una "palese violazione del diritto umanitario internazionale".