Londra, Madame Tussauds: statue di cera di Harry e Meghan trasferite da zona reale a celebrities

Le statue di cera hanno lasciato il settore dei reali e ora sono state affiancate ad attori famosi per riflettere il nuovo status della coppia.

Al museo Madame Tussauds di Londra le statue di cera del Principe Harry e Meghan Markle sono state trasferite dalla zona reale a quella deile celebrities in seguito alle dimissioni dai loro ruoli reali di alto livello, date l'anno scorso.

Invece di stare al fianco della Regina Elisabetta II, del Principe Carlo e del Principe William, la coppia ora è al fianco di star dello show business come Brad Pitt, Dwayne 'The Rock' Johnson e George Clooney.

La nuova zona delle celebrità è stata inaugurata il 13 maggio e, secondo il direttore generale di Madame Tussauds, Tim Waters, è stata prestata molta attenzione al suo design "per far sentire davvero gli ospiti come dei VIP".

"Sempre attenti al panorama delle celebrità, abbiamo invitato le figure del principe Harry e Meghan Markle a unirsi ai loro amici di Hollywood, riflettendo il loro nuovo status sulla scena mondiale", ha detto Waters al 'Sun'.

Le statue di cera della coppia sono state svelate per la prima volta nel maggio 2018, prima del loro matrimonio. All'inizio di quest'anno i due hanno rivolto diverse accuse alla famiglia reale in un'intervista bomba con Oprah Winfrey, comprese quelle di razzismo. La Markle ha anche parlato dei suoi problemi di salute mentale durante la gravidanza del loro primo figlio Archie. Buckingham Palace ha promesso di indagare privatamente sulle accuse.