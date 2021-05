Principe Harry ha paragonato la vita reale allo zoo

Nel podcast Armchair Expert il principe Harry ha parlato in dettaglio con l'attore Dax Shepard dei suoi sentimenti che lo hanno accompagnato durante la sua vita nella famiglia reale ed ha anche rivelato ciò che lo preoccupa di più in questo momento.

Il principe Harry ha ammesso che all'età di 20 anni ha iniziato a pensare di lasciare la famiglia reale ed i suoi titoli e impegni. Ha sempre considerato la vita nella famiglia reale un lavoro che lo obbligava esclusivamente a sorridere e sopportare sempre qualcosa.

Il principe Harry ha persino definito la sua vita di corte un misto tra lo zoo e il Truman Show, dal momento che era sempre ricercato dagli obiettivi delle telecamere dei giornalisti.

"Guardate cosa ha fatto a mia madre. Pertanto, non potrei mai calmarmi se continuassi ad esistere all'interno della vita reale, ma allo stesso tempo coinvolgerei la mia famiglia e mi renderei ancora conto che la storia può ripetersi", ha detto il duca di Sussex.

Nell'intervista, Harry ha menzionato il suo rapporto travagliato con suo padre, il principe Carlo.

Ha detto di sentirsi "molto deluso" da suo padre, che ha smesso di ricevere le sue telefonate dopo che il Sussex ha lasciato il Regno Unito, e che la sua famiglia lo aveva "tagliato fuori finanziariamente". Inoltre ha ammesso di aver preso "dolore e sofferenza genetica" da suo padre, ma sperava comunque di crescere i suoi figli in modo diverso.

"Non puntiamo il dito e incolpiamo nessuno. Ma ovviamente, quando si tratta di crescere i figli, ognuno ha i propri errori, che anche tuo padre o tua madre hanno ricevuto a causa dei loro genitori, ma devi cercare di spezzare questo circolo vizioso per non permettere la sofferenza dei tuoi stessi figli," ha detto il principe Harry nell'intervista.

Situazione tesa nella famiglia reale britannica dopo intervista di Meghan e Harry con Oprah Winfrey

Il polverone attorno alla famiglia reale britannica è stato sollevato dall'intervista dei duchi del Sussex con la presentatrice americana Oprah Winfrey. I coniugi allontanatisi da Londra hanno rilasciato diverse dichiarazioni sensazionali che hanno avuto un effetto spiacevole sulla famiglia reale e sull'immagine della monarchia britannica. Ad esempio Meghan Markle ha detto in un'intervista che uno dei parenti del marito era preoccupato per il colore della pelle del loro bambino (Oprah in seguito ha chiarito che non era la regina Elisabetta II o suo marito, il principe Filippo).

Tuttavia, il fratello di Harry, il principe William, ha commentato brevemente la situazione, negando che la famiglia reale fosse razzista. Ma ha ammesso di non parlare con suo fratello da molto tempo.