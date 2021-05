Per Melinda Gates "trauma grave" il legame tra ex marito e pregiudicato per reati sessuali Epstein

Melinda Gates, l'ex moglie dell'imprenditore e filantropo americano Bill Gates, era sempre stata infastidita dal rapporto tra il suo ormai ex coniuge e il defunto uomo d'affari Jeffrey Epstein, arrestato con l'accusa di gestire una rete sessuale di minori nel 2019, riporta PEOPLE.

Mentre il co-fondatore di Microsoft ha negato di avere legami approfonditi con il finanziere caduto in disgrazia, morto in una cella di prigione nell'agosto 2019 in attesa di processo, gli incontri tra i due uomini d'affari sono stati apparentemente motivo di preoccupazione per Melinda Gates, afferma una fonte a cui fa riferimento l'articolo.

"Epstein è sicuramente un punto dolente. È stato molto tempo prima che i problemi emergessero", ha detto la fonte.

La coppia ha annunciato la separazione dopo 27 anni di matrimonio il 1° maggio, sottolineando in una dichiarazione rilasciata sui social che "non credono più" di poter crescere insieme nella successiva fase della loro vita.

Quello che riguardava Epstein è stato un "trauma maggiore" per Melinda Gates, secondo la fonte citata da PEOPLE.

"Era totalmente contraria a ciò che considerava affari loschi e ad alcune altre questioni che voleva perseguire nell'area degli affari... Non aveva nemmeno paura di parlarne", ha aggiunto la fonte, ipotizzando che il divorzio è scaturito per "varie ragioni".

Matrimonio "irrimediabilmente rotto"

L'annuncio del divorzio bomba è arrivato a margine di un articolo del Wall Street Journal che citava fonti che confidavano che Melinda Gates aveva consultato avvocati divorzisti dal 2019 trovandosi alle prese con un matrimonio "irrimediabilmente rotto".

Inoltre nell'articolo si capisce che gli incontri dello sviluppatore di software con Jeffrey Epstein erano stati un serio motivo di preoccupazione.

Il procedimento penale contro Epstein è stato archiviato per la morte all'interno di una cella di prigione nell'agosto 2019 in attesa del processo per cospirazione federale e accuse di traffico sessuale.

Il New York Times ha riferito nel 2019 che Bill Gates aveva incontrato per la prima volta Epstein dopo che quest'ultimo era già stato schedato come molestatore sessuale.

© AP Photo / Elizabeth Williams Jeffrey Epstein

Trovandosi nel mirino dei media, Bill Gates disse al Wall Street Journal all'epoca che non aveva "alcun rapporto d'affari o amicizia" con Epstein. Tuttavia, secondo The Times, i due uomini si sono incontrati più volte a partire dal 2011, con Epstein che proponeva di aiutare a raccogliere fondi per la fondazione di beneficenza di Bill e Melinda Gates, piani che tuttavia non si sono mai concretizzati.

Dopo lo scandalo Epstein scoppiato nel 2019, Brigitte Arnold, una portavoce di Bill Gates, ha detto che i due uomini si erano incontrati per discutere di filantropia.

Dopo aver annunciato che lui e sua moglie Melinda si sarebbero separati, Bill Gates, 65 anni, ha trascorso del tempo in un lussuoso club di golf - The Vintage Club - in California, secondo un articolo di Page Six, dove il magnate possiede una villa da 12,5 milioni di dollari con sei camere da letto e nove bagni sulla proprietà.

"È il posto perfetto per Bill per nascondersi da chiunque voglia interrogarlo sul suo divorzio o sui suoi presunti legami con Epstein", ha detto la fonte.

Il filantropo ha avuto 3 figli con Melinda Gates: le figlie Jennifer, 25 anni, e Phoebe, 18 anni, e il figlio Rory, 21.

"Penso che tutta la famiglia desideri che tutto questo scompaia in modo che possano tornare alle loro vite", ha aggiunto la fonte citata da PEOPLE.