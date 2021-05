Frecciatina di Alex Rodriguez a Ben Affleck dopo voci sulla sua storia con Jennifer Lopez

L'ex giocatore dei New York Yankees Alex Rodriguez ha dato una risposta enigmatica a una domanda sulla presunta riconciliazione della sua ex, Jennifer Lopez, con l'attore Ben Affleck.

"Forza Yankees!", ha dichiarato l'ex giocatore di baseball in un commento all'outlet Page Six. Va ricordato che Affleck, con cui Lopez era impegnata all'inizio del 2000, è un fan dei Boston Red Sox, storici rivali degli Yankees. Forse è stato un suggerimento per l'interprete di Batman?

Lopez e Affleck, che ha terminato la relazione con l'attrice Ana de Armas a gennaio, hanno trascorso le vacanze insieme per circa una settimana allo Yellowstone Club in Montana, o almeno è quanto ha sostenuto una fonte anonima.

"Erano da soli. Solo loro due", ha rivelato in un commento al tabloid E! News.

Meaner, un altro informatore consultato da Page Six, ha detto che Affleck è stato visto più volte andare nella villa della diva del Bronx in California con la sua auto bianca Escalade.

"I suoi membri della sicurezza lo portavano non troppo lontano da lì e lo venivano a prendere dopo aver trascorso alcune ore a casa", ha affermato.

Jennifer Loper e Alex Rodriguez si sono fidanzati nel settembre 2019, dopo oltre due anni di relazione, ma hanno rinviato il matrimonio due volte a causa della pandemia. Nel marzo 2021, le voci sulla loro presunta rottura hanno iniziato a circolare. "Ci siamo resi conto che stiamo meglio come amici e speriamo di rimanere così", ha infine annunciato la coppia ad aprile.