Causa Kevin Spacey per violenza sessuale ritirata: L’accusatore non vuole rivelare propria identità

La causa civile contro l'attore e produttore americano Kevin Spacey per la sua presunta aggressione sessuale a un adolescente negli anni Ottanta, potrebbe essere archiviata dopo che l'accusatore si è rifiutato di identificarsi pubblicamente.

La scorsa settimana, un giudice federale ha stabilito che l'accusatore, che è identificato nei documenti del tribunale come CD e che sostiene che Spacey lo abbia aggredito sessualmente quando aveva 14 anni, deve rivelare pubblicamente la sua identità.

Giovedì, gli avvocati dell'accusatore hanno depositato una lettera in un tribunale di New York informando il giudice della decisione del loro cliente di voler rivelare al pubblico la propria identità.

"Come avevamo precedentemente informato la Corte, CD crede di non essere in grado di resistere al controllo e all'intrusione nella sua vita privata se la sua identità verrà rivelata in questa materia", hanno scritto gli avvocati Richard Steigman e Peter Saghir, come citato dalla CNN.

Gli avvocati hanno anche accettato di rinunciare al caso in quanto sollevati dall’incarico dal loro cliente.

Il giudice federale aveva stabilito che l'uomo che sostiene che Spacey lo abbia aggredito sessualmente quando aveva 14 anni deve rivelare pubblicamente la sua identità. Secondo il giudice Lewis A Kaplan, il pubblico ha un legittimo interesse a conoscere l'identità dell'uomo che ha "fatto le sue accuse contro un personaggio pubblico".

L'attore Anthony Rapp si era unito a CD nella causa civile contro Spacey, sostenendo che l'attore gli avesse fatto avance sessuali indesiderate nel 1986. Rapp formulò le accuse per la prima volta nel 2017, spingendo Spacey a scusarsi per quello che aveva ammesso "sarebbe stato un comportamento da ubriaco profondamente inappropriato", pur aggiungendo che "onestamente" non ricordasse quell’incontro.