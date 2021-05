India, trovati 18 elefanti morti in una riserva

Si indaga ora per comprendere le cause della morte dei pachidermi, tra le ipotesi l'avvelenamento e la fulminazione.

Le autorità indiane stanno cercando di stabilire come 18 elefanti asiatici selvatici siano morti nel nord-est dell'India.

Gli elefanti, tra cui cinque cuccioli, sono stati trovati morti nella riserva protetta della foresta di Kondali nello stato dell'Assam, ha riferito all'Associated Press Jayanta Goswami, una delle guardie forestali che hanno ritrovato i pachidermi morti, 14 in cima a una collina e 4 sul fondo.

Il corpo forestale e un legislatore locale, Jitu Goswami, hanno rivelato ad Agence France-Presse che credevano che gli elefanti fossero morti dopo che un forte fulmine ha colpito la foresta. Ma Soumyadeep Datta, un importante ambientalista del gruppo di attivisti Nature's Beckon, ha in seguito sostenuto che fosse improbabile sulla base di immagini condivise sui social media.

"Potrebbe esserci dell'avvelenamento dietro la morte degli elefanti", ha detto Datta. "Dobbiamo aspettare il rapporto dell'autopsia, che il dipartimento forestale farà presto."

Venerdì un team di veterinari e funzionari si è diretto verso il sito insieme al ministro delle Foreste e dell'Ambiente dell'Assam, Parimal Shuklabaidya. La riserva si trova nel distretto di Nagaon, circa 150km ad est della capitale dello stato, Gauhati.

L'India ospita quasi 30.000 elefanti selvatici, circa il 60% della popolazione di elefanti asiatici. Si stima che nell'Assam vivano oltre 6.000 elefanti asiatici selvatici, e spesso vengono visti fuori dalle foreste alla ricerca di cibo.

Gli ambientalisti hanno esortato il governo a prevenire l'invasione umana nel territorio degli elefanti e a stabilire corridoi liberi per gli animali per spostarsi in sicurezza tra le foreste. Negli ultimi anni gli elefanti selvatici sono entrati nei villaggi, hanno distrutto i raccolti e persino ucciso delle persone.