La Lega Calcio finlandese offrirà hijab sportivi gratuiti alle calciatrici musulmane

La Lega nazionale finlandese ha annunciato che da questa primavera in poi un hijab sportivo farà parte del kit offerto alle giocatrici dai club. Questo passaggio ha lo scopo di promuovere la partecipazione di giovani talenti di diversa estrazione nel calcio e in altri sport.

L'idea è di incoraggiare le ragazze provenienti da ambienti immigrati a provare nuovi sport e partecipare, ha riferito l'emittente nazionale Yle.

"È più impegnativo per le ragazze con un background di immigrazione impegnarsi in hobby che per i ragazzi", ha spiegato all'emittente Heidi Pihlaja, responsabile dello sviluppo del calcio femminile presso la Federcalcio finlandese. "Negli ultimi due anni, abbiamo voluto abbassare ulteriormente la soglia per iniziare a praticare nonostante i diversi punti di partenza, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal colore della pelle o da altri fattori", ha detto.

Secondo Sara Salmani, un'esperta di diversità e inclusività, che ha contribuito a sviluppare il progetto in collaborazione con la Nike, l’iniziativa sarebbe una testimonianza del fatto che la Lega Nazionale sostiene davvero i suoi valori e continua il suo lavoro proattivo contro il razzismo.

“Un normale hijab non è sempre molto pratico nello sport. Un hijab sportivo è un'affermazione davvero significativa che ogni giocatrice è benvenuta e apprezzata. La Finlandia sta aprendo la strada, dimostrando che la diversità non appartiene solo allo sport ma anche alla vita di tutti i giorni", ha detto Salmani. "L'hijab è spesso visto negativamente anche in Finlandia, anche se la cosa più importante è che la donna stessa possa scegliere cosa indossare", ha aggiunto Salmani.

Gli hijab gratuiti sono programmati in concomitanza con il 50° anniversario del calcio femminile organizzato in Finlandia e la donazione fa parte di una celebrazione intesa a dimostrare che il calcio è aperto a tutti.

"La Finlandia sta diventando sempre più diversificata e vogliamo tenere maggiormente conto delle diverse esigenze quando le ragazze entrano a far parte della famiglia del calcio", ha detto Pihlaja.

La Federcalcio finlandese ha affermato che in futuro vuole sfidare altre federazioni sportive a seguire il loro esempio e rispettare le diverse esigenze delle diverse giocatrici per preservare l'apertura del gioco.

L'Islam è una religione minoritaria in Finlandia, praticata dal 2,7% dei 5,5 milioni di abitanti della nazione scandinava.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center, quasi due terzi dei finlandesi ritengono che l'Islam sia "fondamentalmente incompatibile con la cultura e i valori della Finlandia", mentre più di un quarto ha indicato che non accetterebbe volentieri un musulmano come membro della famiglia.