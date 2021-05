Potenti terremoti di magnitudo superiore a 6 in Giappone e Indonesia

Trema il Giappone e il Sudest asiatico con due distinte e violente scosse di magnitudo superiore a 6.

La prima scossa è stata registrata sulla costa est dell’isola di Honshu, in Giappone alle ore 1.58 italiane in mare a 35 chilometri di profondità. La magnitudo accertata dall’Istituto nazionale di geovulcanologia (INGV) è di 6.1. La scossa è avvenuta molto vicina ad una isola minore della regione, conosciuta come Kinkasan. Non sono riportati al momento danni a cose o persone e non è stata diramata allerta Tsunami.

​La seconda scossa è stata registrata alle ore 8.33 di questa mattina, sempre secondo il fuso orario italiano, e riguarda la parte nord dell’isola di Sumatra in Indonesia. Il terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato lungo la costa ovest, in mare, ad una profondità di 10 chilometri. L’area abitata più vicina all’epicentro di questo terremoto avvenuto in mare è Gunungsitoli, collocata su una piccola isola “satellite” di Sumatra. Anche in questo caso no si riportano danni a cose o persone, e non risulta essere stata diramata una allerta Tsunami.