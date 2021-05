"Gli parlerò", madre di Ronaldo promette ai tifosi di convincerlo a tornare allo Sporting Clube

Dolores Aveiro, madre dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ha recentemente partecipato alla celebrazione del trionfo dello Sporting CP, che ha vinto il campionato portoghese per la prima volta in 19 anni.

La madre di Cristiano Ronaldo ha promesso ai tifosi dello Sporting CP di cercare di convincere il figlio superstar a tornare allo Sporting Clube, la squadra di calcio con sede a Lisbona.

"Parlerò con lui per riportarlo indietro", ha detto dal suo balcone, parlando con i tifosi dello Sporting CP, come citato da Reuters.

In precedenza, lo Sporting CP ha vinto per 1-0 sul Boavista in una partita in casa del 32° turno del campionato di calcio portoghese. Questa vittoria ha permesso alla squadra di diventare campione nazionale per la stagione 2020/21 in anticipo sul programma.

A sua volta, Cristiano Ronaldo si è congratulato con il club per il suo 19° titolo in campionato.

L'attuale contratto di Ronaldo con la Juventus scade a giugno 2022. Nell'attuale stagione di Serie A, Ronaldo ha giocato 32 partite, segnato 28 gol e fatto 2 assist.