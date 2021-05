Harry rivela di aver pensato di lasciare la vita reale quando aveva 20 anni

Il principe Harry ha rivelato che voleva lasciare la vita reale quando aveva 20 anni. Parlando al podcast "Armchair Expert", condotto dagli attori Dax Shepard e Monica Padman, il Duca di Sussex ha detto che non voleva fare la vita di corte a tempo pieno, paragonandola alla vita in uno zoo o al Truman Show. Quest'ultimo è un film pluripremiato su una persona che non sa di vivere in un reality show trasmesso ininterrottamente in tutto il mondo.

Alla domanda se si sentisse in gabbia durante lo svolgimento dei suoi impegni reali, il principe Harry ha detto:

"È il lavoro giusto? Sorridi e sopportalo. Continua così. Avevo poco più di vent'anni e stavo pensando di non voler questo lavoro, non voglio essere qui. Non voglio esserlo. Guardate cosa ha fatto a mia madre, come potrò mai stabilirmi e avere una moglie e una famiglia quando so che succederà di nuovo", ha detto Harry ai conduttori di Armchair Expert.

Ha poi affermato che il costante controllo dei media gli impedisce di condurre una vita normale, con i giornali che seguono ogni suo passo.

"Allora, qual è il nostro diritto umano, come individuo e famiglia, se dal momento in cui usciamo di casa stai dicendo che è aperta la stagione e il gioco è libero per cosa, per l'interesse pubblico? Non c'è interesse pubblico quando porti i tuoi figli a fare una passeggiata lungo la spiaggia. Niente, non è una novità. Questo è il mio problema, le notizie dovrebbero rimanere notizie", ha detto Harry.

Si dice che la compianta principessa Diana, madre di Harry e William, abbia sofferto per il costante controllo da parte dei media. In precedenza il principe Harry aveva detto che non poteva immaginare come doveva essere stato per Diana passare "attraverso questo processo tanti anni fa".

In precedenza era stato riferito come Meghan nel suo nuovo libro per bambini avesse simbolicamente restituito a suo marito Harry i titoli e le onorificenze militare perse dopo aver lasciato Buckingham Palace. Per il duca di Sussex la perdita dei titoli e degli onori militari è stata la conseguenza più grave della Megxit.