Le Maldive diventano il 65esimo paese a registrare il vaccino russo anti-Covid Sputnik V

Le Maldive sono diventate il 65esimo Paese a registrare il vaccino contro il coronavirus "Sputnik V" sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, ha affermato il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

"L'RDIF annuncia la registrazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V da parte dell'ente regolatore sui medicinali (FDA) della Repubblica delle Maldive. Pertanto, Sputnik V è registrato in 65 Paesi con una popolazione complessiva di oltre 3,2 miliardi nell'ambito dell'autorizzazione all'uso di emergenza", ha dichiarato il Fondo sovrano russo.

Studi post-vaccinazione in diversi Paesi dimostrano che lo Sputnik V è il vaccino più sicuro ed efficace contro il coronavirus, ha osservato l'RDIF. Sputnik V è al secondo posto al mondo in termini di numero di approvazioni ricevute dalle autorità governative competenti dei vari Stati.

"Il vaccino "Sputnik V" viene utilizzato per combattere il coronavirus in decine di Paesi ed è già diventato uno degli strumenti globali riconosciuti per combattere la pandemia. Le Maldive sono tra le destinazioni turistiche più popolari. L'uso di Sputnik V consentirà di mantenere un normale ritmo di vita e di attività economica nel paese ed evitare gravi misure anti-Covid in futuro", ha affermato Kirill Dmitriev, direttore dell'RDIF.

Il vaccino Sputnik V si basa sulla piattaforma collaudata e ben studiata di vettori adenovirali umani. L'efficacia del vaccino è pari del 97,6% secondo l'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dopo che erano stati segnalati in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche dal Centro Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti.