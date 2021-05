Covid-19, Russia: 4.913.439 contagi (+8.380), 114.723 decessi (+392), 4.527.878 guarigioni (+9.349)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.380 nuovi contagi da coronavirus.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 8.380. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 4.913.439, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 4.913.439.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 392 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 114.723.

Le guarigioni certificate sono state 9.349. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 4.527.878.