Everest, morti 2 scalatori: i primi della stagione

In media ogni anno sull'Everest decedono 5 persone. Nel 2021 il Nepal ha emesso un numero record di 408 permessi per scalare, superando il massimo storico di 381 del 2019.

Due scalatori, un cittadino svizzero e uno statunitense, sono morti mercoledì sul monte Everest, come ha riferito lo sherpa Mingma della Seven Summit Treks, una società nepalese che organizza spedizioni. I due sono le prime vittime da quando è stata riaperta la stagione delle scalate, durante la quale in media si contano 5 decessi all'anno.

Nel 2019 sono morte sull'Everest 11 persone, un numero decisamente più alto del solito dovuto in parte al sovraffollamento. Nel 2021 il Nepal ha emesso un numero record di 408 permessi per scalare la montagna, superando il massimo storico di 381 segnato nel 2019.

Abdul Waraich, svizzero di 40 anni, è crollato per la spossatezza dopo aver raggiunto la vetta. Quando gli sherpa lo hanno raggiunto con cibo e ossigeno non c'era più nulla da fare. Lo statunitense Puwei Liu, 55 anni, era riuscito a raggiungere il gradino di Hillary, ultimo punto difficile prima della vetta, ma a causa dell'eccessiva stanchezza e dopo essere rimasto accecato dalla neve, era stato riportato dagli sherpa al campo 4, dove è deceduto all'improvviso.

Inoltre, la stagione del 2021 è complicata anche dal Covid-19: nelle ultime settimane, più di 30 scalatori sono stati evacuati dai campi alla base del monte, nonostante soltanto 3 alla fine siano risultati positivi al coronavirus. Le difficili condizioni di respirazione e la naturale carenza di ossigeno sull'Everest potrebbero porre severe condizioni nel caso di un focolaio Covid.