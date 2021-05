Israele, capi IDF decideranno dei piani di invasione di Gaza giovedì - The Times of Israel

I capi delle IDF presenteranno e discuteranno i piani per una possibile invasione di terra della Striscia di Gaza, secondo the Times of Israel. Questi piani, assemblati dalla Divisione di Gaza e dal Comando Meridionale, potrebbero quindi essere dati alla leadership politica di Israele, suggerisce il rapporto.

Nel frattempo, il portavoce delle IDF Jonathan Conricus ha detto che almeno 1.600 razzi sono stati lanciati contro Israele dalla Striscia di Gaza dall'inizio dei recenti scontri, con il sistema di difesa missilistica Iron Dome di Israele con un'efficacia di circa il 90%.

I primi scontri tra polizia e manifestanti sono iniziati per le notizie secondo cui le autorità non avrebbero permesso ai fedeli di tenere i loro soliti raduni serali del Ramadan fuori dalla Porta di Damasco a Gerusalemme, vicino alla Moschea di Al-Aqsa.

Il conflitto tra polizia e manifestanti si è intensificato dopo la decisione di un tribunale israeliano di sfrattare alcune famiglie palestinesi dal quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme.

L'escalation è stata seguita da scambi di razzi tra Israele e Gaza che hanno portato a un nuovo ciclo di tensioni e disordini di massa nel paese.

Dall'inizio delle tensioni, sei israeliani sono stati dichiarati morti, con oltre 200 feriti. Allo stesso tempo, secondo le autorità palestinesi, 67 palestinesi sono stati uccisi, con altre centinaia di feriti a Gaza.