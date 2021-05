Quali sono le razze di cane più sane? Rivista specializzata americana stila la sua lista

Il portale specializzato Spruice Pets ha studiato le razze canine che di solito conducono una vita molto sana e, in generale, non sono note per i loro gravi problemi di salute, stilando una classifica delle ‘10 razze più sane’, secondo il parere dei suoi esperti, tra cui figurano riconosciuti veterinari.

Al primo posto si è classificato il beagle. Razza non in assoluto la più longeva, ha un’aspettativa di vita tra i 10-15 anni, ma solitamente sempre in salute finché non raggiunge la tarda età. Cane originariamente da caccia, grazie al suo acuto senso dell’olfatto e alla sua curiosità e vivacità, il beagle è di taglia media e può accusare problemi alle articolazioni dell’anca e agli occhi ma generalmente non da giovane.

L'Australian Cattle Dog è stato classificato secondo. È un buon compagno di corsa o di camminata, ha un’aspettativa di vita tra i 12 e i 16 anni e accusa pochi problemi di salute associati alla sua razza, a parte una certa percentuale di casi di sordità congenita, compensati tuttavia dal buon fiuto.

Il terzo della lista è il chihuahua. Questo cane può arrivare a vivere fino a 20 anni e raramente si ammala. Spesso rimangono sani per la maggior parte della loro vita e i loro padroni non lamentano ricorrenti conti salati dal veterinario. Alcuni problemi di salute legati alla razza riguardano tuttavia problemi al cuore, agli occhi e alle rotule.

Ecco l’elenco completo dei cani con pochi problemi di salute secondo la rivista:

Beagle Australian cattle dog Chihuahua Levriero inglese Barboncino Havanese Husky siberiano Basenji Border collie Cani meticci

Il caso a parte dei cani meticci

Riguardo a questi ultimi, detti anche ‘bastardini’ o ‘bastardi’, sono classificati non del tutto correttamente nella lista delle 10 razze di cani più sane, dal momento che, appunto, non appartengono ad una razza ma sono incroci. La pubblicazione tuttavia tiene a ricordare che spesso, proprio tra questi cani possono individuarsi gli esemplari più sani.

Altre pubblicazioni, dal carattere più scientifico ma purtroppo a minor diffusione internazionale, come quella del veterinario italiano Massimo Raviola che ha scritto il libro “Che razza di bastardo”, proprio sul tema della miglior salute delle razze meticce nel 2019 puntava l’attenzione:

“Con la selezione razziale stiamo ottenendo una diminuzione sempre maggiore della diversità genetica all’interno della specie, perché si procede via via creando linee di sangue con patrimonio genetico praticamente uguale, eliminando appunto quella variabilità che è fondamentale per la sopravvivenza in salute di una specie animale: la variabilità crea individui tutti diversi, le razze prevedono animali praticamente identici”.

Secondo Raviola quindi, sarebbe l’eugenetica a rendere le razze canine particolarmente vulnerabili. Alcune malattie non sarebbero accidentali o infortuni imprevisti, egli sostiene, ma il risultato dei metodi di selezione che l’uomo ha imposto ai cani per la creazione e il mantenimento di determinate razze. Lasciando invece liberi i cani di mescolarsi tra loro liberamente, si mescolerebbero anche le ‘carte’ del mazziere genetico, facendo prevalere caratteri genetici più forti e riducendo il numero delle malattie ereditarie.

La stessa pubblicazione americana specifica in ogni caso che, sia che si tratti di cane di razza, di quale razza, o di non razza, la genetica rimane comunque solo uno degli elementi della vita felice e sana di un cane come di qualsiasi altra specie, compresa la nostra. Alimentazione, stile di vita e armonia mentale sono altre componenti non meno importanti.