Scienziati ucraini rassicurano: le reazioni nucleari a Chernobyl non superano limiti consentiti

Gli scienziati ucraini sono al corrente delle reazioni in una stanza sotto reattore del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, l'aumento del flusso neutronico non supera i limiti di sicurezza stabiliti, sostiene l'Istituto per i problemi di sicurezza delle centrali nucleari che fa parte dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.