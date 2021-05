Cadaveri in decomposizione di sospette vittime di Covid affiorano in un fiume indiano

Dopo le centinaia di cadaveri trovati galleggiare nel fiume Gange, altri avvistamenti di sospette vittime di Covid sono stati segnalati in India. Immagini shock sono state postate sui social provenienti dal distretto di Panna, nel Madhya Pradesh, dove il fiume Runj ha trascinato a riva diversi altri cadaveri in decomposizione.

Diversi cadaveri di sospette vittime di COVID sono stati visti galleggiare nel fiume Runj che scorre attraverso il popoloso distretto di Panna, nel Madhya Pradesh, India centrale, secondo quanto riportato oggi da pubblicazioni indiane.

La notizia arriva solo un giorno dopo che centinaia di cadaveri erano stati trovati galleggiare nel fiume Gange.

​Con un bilancio di 4mila morti al giorno, si presume che i corpi possano essere di vittime della pandemia che in India è di fatto fuori controllo. Tuttavia è in corso un’indagine per chiarire i fatti, il perché di tanti cadaveri nei fiumi e se, come temono i residenti della regione, l’acqua possa essere contaminata e finisca poi ad uso potabile.

Negli ultimi giorni, diversi video sono emersi sui social media che sembrano raffigurare centinaia di corpi decomposti scaricati a Mahadev Ghat sulle rive del fiume Gange nel villaggio di Chausa nello stato del Bihar e nel distretto di Ghazipur nell'Uttar Pradesh, dove i due stati confinano. I residenti di queste regioni hanno riferito a Sputnik che si sta diffondendo il panico tra la gente del posto.

Gli indiani stanno provando di tutto per assicurarsi che i loro cari ricevano funerali dignitosi, ma con le migliaia che ne muoiono ogni giorno, i riti di commiato stanno diventando una formalità sempre più sbrigativa e diversi stati indiani non riescono più a tenere il ritmo delle cremazioni.