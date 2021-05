Austria, Sebastian Kurz conferma di essere indagato dalla Procura anti-corruzione

Il cancelliere austriaco è stato iscritto nel registro degli indagati dall'ufficio del Procuratore per l'Economia e la Corruzione per presunte false dichiarazioni a una commissione parlamentare.

Il cancelliere Sebastian Kurz ha dichiarato mercoledì di essere indagato dalla WKStA, la procura per l'economia e la corruzione, per le dichiarazioni rilasciate in merito al cosiddetto affare di Ibiza che ha causato una precedente crisi del governo nel 2019.

"Sapevo che c'era l'obbligo legale di dire la verità nella commissione e quindi, ovviamente, ho sempre risposto in modo veritiero", ha detto Kurz.

La controversia di Ibiza che ha affondato il Gabinetto della coalizione del Partito popolare austriaco, guidato da Kurz, e il Partito della libertà d'Austria (FPO), si è intensificata nel maggio 2019, a ridosso delle elezioni al Parlamento europeo.

© AFP 2021 / JOE KLAMAR Austrian flag

Lo scandalo è stato generato da un video dell'ex vice cancelliere austriaco e leader dell'FPO, Heinz-Christian Strache, ripreso mentre discuteva della possibile acquisizione del quotidiano Kronen Zeitung da parte di una cittadina lettone dalla quale si sarebbe assicurato appoggio per le successive elezioni parlamentari.

Secondo Der Spiegel e Suddeutsche Zeitung, Strache avrebbe offerto alla donna appalti di edilizia pubblica in cambio di denaro e supporto della stampa per il suo partito.