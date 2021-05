Antitrust, Easyjet dovrà pagare 2,8 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

La sentenza dell'Antitrust è stata già impugnata da Easyjet, che ha definito la decisione del garante per la concorrenza infondata.

Easyjet è stata sanzionata dall'Antitrust italiana per una somma pari a 2,8 milioni di euro per pratica commerciale scorretta in relazione alla presunta cancellazione di un gran numero di voli nel periodo successivo al primo lockdown.

Stando a quanto emerso nell'ultimo bollettino dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato, a partire dal 3 giugno del 2020, Easyjet avrebbe usato la pandemia come preteste per l'annullamento di voli con scarso o addirittura nessun preavviso, senza fornire informazioni esaustive ai consumatori.

In particolare, il garante si è concentrato contro la mancanza di trasparenza mostrata dalla compagnia aerea, che avrebbe attuato una comunicazione scorretta in merito alle possibilità di rimborso dei biglietti.

Secondo l'Antitrust, Easyjet avrebbe infatti proposto in prima battuta dei voucher, segnalando soltanto come alternativa la possibilità di sostituire il volo cancellato con uno alternativo e avrebbe creato difficoltà ai consumatori che chiedevano il rimborso.

E chi vola +? Multa da € 2,8 mln ad easyJet x pratiche commerciali scorrette (pandemia a pretesto x cancellare voli con brevissimo preavviso e la solita scarsità di comunicazioni/informazioni ai viaggiatori x chiedere rimborsi, invece spingendo voucher) https://t.co/SrKxh9kMPr pic.twitter.com/AltNrFMGrS — setteBIT (@setteBIT) May 11, 2021

​La compagnia aerea con sede a Londra ha già reso nota la propria intenzione di fare ricorso contro il provvedimento dell'Antitrust, ritenuto infondato.

Tra i clienti è risultato anche il giornalista Emanuele Menietti, che su Twitter ha commentato la notizia paragonando la procedura per il rimborso sul sito di Easyjet ad una difficilissima schermata di un videogame.

easyjet contesta la multa dell'antitrust sostenendo che fosse semplicissimo dal sito ottenere un rimborso per i suoi voli cancellati nel 2020 per la pandemia invece di ricevere un voucher. essendoci passato, allego schermata del sito. pic.twitter.com/FBMJn5jEro — emanuele menietti (@emenietti) May 11, 2021

Antitrust, a marzo la multa ad Autostrade per l'Italia

Nel corso del mese di marzo l'Antitrust aveva multato Aspi per una somma pari a 5 milioni di euro in relazione al mancato adeguamento del costo dei pedaggi nei tratti di autostrada in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati.