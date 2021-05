ONU raccomanda agli impiegati di vaccinarsi con lo Sputnik V

Le Nazioni Unite invitano i propri impiegati nei paesi dove è in corso la vaccinazione con il preparato Sputnik V di farsi somministrare questo vaccino, ha affermato in un'intervista ad agenzie russe il segretario generale dell'organizzazione Antonio Guterres.

"Noi invitiamo gli impiegati dell'ONU che lavorano nei paesi che vaccinano con lo Sputnik V di farsi somministrare questo vaccino", ha detto Guterres.

La scorsa settimana l'OMS ha annunciato che entro luglio potrebbe presentare le sue conclusioni sulla sicurezza del vaccino anti-COVID russo Sputnik V. Gli esperti dell'OMS intendono visitare cinque siti di produzione del vaccino russo diversi. Inoltre, su due di essi gli esperti dell'OMS si recheranno insieme a quelli dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Sputnik V

Lo Sputnik V finora è stato registrato in 64 paesi con una popolazione totale di oltre 3,2 miliardi di persone. In termini di numero di approvazione ricevuta dai regolatori statali, lo Sputnik V è al secondo posto al mondo. L'efficacia del vaccino si attesta al 97,6%, sulla base dell'ultima analisi dei dati sulla percentuale di infezione post-vaccinazione tra 3,8 milioni di russi vaccinati. È superiore all'efficacia del 91,6% mostrata in un'analisi ad interim dello studio pubblicato su The Lancet all'inizio di febbraio.