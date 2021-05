Lavrov: gli USA cercano di restringere l'ordine del giorno dell'incontro tra Putin e Biden

Per il capo della diplomazia russa Washington non vorrebbe includere tutte le questioni relative alla stabilità geostrategica proposte da Mosca.

Gli Stati Uniti stanno provando a restringere l'ordine del giorno dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader americano Joe Biden sulla questione della stabilità strategica, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

"Abbiamo indicato ai nostri colleghi americani l'opportunità di decidere sull'agenda. Proponiamo di considerare i problemi nella sfera della stabilità strategica di tutti i fattori nessuno escluso, tutti i sistemi senza eccezione, sia offensivi che difensivi, che hanno un impatto diretto sulla questa stabilità strategica ", ha osservato il ministro.

Lavrov ha quindi ribadito che il dialogo "è necessario" in questa fase, "soprattutto "in condizioni in cui Washington ha costantemente distrutto praticamente tutti i meccanismi di controllo degli armamenti".

Il diplomatico ha quindi ricordato che le proposte russe sono state presentate nell'ultimo anno di amministrazione di Donald Trump e sono state confermate "quando la Casa Bianca ha cambiato proprietario".

"Ci aspettiamo una reazione, anche se dalle prime indicazioni sembrerebbe che gli americani vogliano restringere in modo significativo l'ordine del giorno della discussione sulla stabilità strategica senza includere nei negoziati tutti i fattori che hanno un impatto significativo sull'attuale stato di cose in questo settore", ha aggiunto Lavrov.

L'incontro Biden-Putin

In precedenza, la Casa Bianca aveva reso noto che il neo presidente Joe Biden ha proposto al capo di stato russo Vladimir Putin un vertice da tenersi questa estate in uno dei paesi europei al fine di discutere le questioni relative alle relazioni bilaterali.

Il Cremlino ha fatto sapere di star discutendo una possibile data per l'incontro, ma ancora non ha fatto trapelare dettagli più precisi.