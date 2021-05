Buckingam Palace, Elisabetta II è pronta per il primo cerimoniale pubblico dopo la morte di Filippo

La regina prenderà parte ad una cerimonia in Parlamento. Sarà la prima uscita pubblica dalla morte del consorte, il principe Filippo. La accompagnerà il figlio Carlo.

La Regina ufficerà oggi la cerimonia di inaugurazione del Parlamento, che quest'anno sarà celebrata in formato ridotto per l'emergenza Covid-19. E' la sua prima apparizione in pubblico dalla morte del principe Filippo.

Nei lunghi anni di matrimonio Elisabetta II è stata sempre affiancata nelle cerimonie pubbliche dall'inseparabile marito, scomparso lo scorso 9 aprile. Da allora Sua Maestà ha continuato a lavorare dal Castello di Windsor ma senza concedersi uscite pubbliche.

Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia si uniranno alla Regina all'evento, ma non ci saranno carrozze ed Elisabetta, in abito da giorno e cappello, viaggerà in auto da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster.

Carlo ha già affiancato la madre durante le ultime tre cerimonie in Parlamento (a dicembre 2019, ottobre 2019 e giugno 2017), prendendo il posto del padre malato, due mesi prima che si ritirasse dalle funzioni pubbliche.

La cerimonia in Parlamento

L'inaugurazione Parlamento è una cerimonia annuale, che si tiene abitualmente a maggio o giugno, celebrata secondo una precisa e rigida tradizione che coinvolge la corona.

La sessione viene aperta con un discorso della regina per delineare l'agenda di governo.

Ma quest'anno si farà a meno dell'etichetta e si ridurranno gli sfarzi.

La regina raggiungerà Westmister in auto e non nella tradizionale carrozza e i parlamentari dovranno partecipare indossando una mascherina.

Le presenza saranno ridotte da 600 a 108 inclusa la regina.