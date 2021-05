Cooke (Ema): “Tutti i vaccini funzionano bene anche sulle varianti, ma serve prudenza”

La direttrice dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, ripete più volte di non avere “la palla di vetro” e quindi di non possedere verità assolute sui dati che consentiranno il ritorno alla normalità, sulle regole da tenere per i vaccinati, sull'uso della mascherina e sulla diffusione del coronavirus anche con l’immunizzazione di parte della popolazione.

Su un punto, però, resta chiara: “Tutti e quattro i vaccini da noi autorizzati: sono sicuri, di qualità ed efficaci”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cooke, spiega che i sieri di BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson& Johnson, sono sotto stretto monitoraggio e sono stati autorizzati “dai 18 anni in su, sulla base delle prove presentate nel dossier relativo”.

Per la direttrice dell’Ema, inoltre, “prima o poi” sarà necessario un “richiamo” dei vaccini, ma non è ancora chiaro quando.

Varianti e vaccini

Secondo Cooke i sieri in distribuzione in Europa sono efficaci anche contro le principali varianti del Covid circolanti.

“Le autorità di Nuova Delhi ci dicono che Astra Zeneca e BioNTech sono efficaci contro la variante indiana. Questo ci dà speranza e fiducia almeno per le varianti in circolazione”.

Per quanto riguarda la variante inglese “finora i vaccini esistenti sono efficaci” per le altre, la sudafricana, la brasiliana, al momento ci sono troppi pochi casi in Europa per fare una valutazione.

Cautela per le riaperture

Emer Cooke torna poi su un tema caldo in Italia e in Europa, l’allentamento delle restrizioni in vista dell’estate. La direttrice, però, invita alla cautela, anche se è ottimista.

il 70% della popolazione europea adulta vaccinata entro l’estate

Sulla cifra di vaccinati che può far tirare un sospiro di sollievo aggiunge: “Sarebbe bello avere una palla di vetro. Ma, al momento, l’unica cifra che posso dare è l’obiettivo della Commissione Ue:. Siamo in linea con questo obiettivo”.

E in estate comunque sarà necessario fare “un po’ di attenzione” perché si tratta di un virus “molto sfuggente” e “sarebbe un peccato se gli sforzi fatti per contenere il virus e fornire i vaccini fossero compromessi da gente che prende rischi inutili”.