Usa, Fda estende l'uso di Pfizer-BioNTech fino ai 12 anni

Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 era stato precedentemente autorizzato dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per essere somministrato a persone a partire dai 16 anni.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha annunciato lunedì che estenderà l'autorizzazione all'uso di emergenza per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per includere ora adolescenti a partire dai 12 anni.

"L'espansione da parte della FDA dell'autorizzazione all'uso di emergenza per il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per includere gli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni è un passo significativo nella lotta contro la pandemia Covid-19", ha affermato la dott.ssa Janet Woodcock, Commissario FDA.

FDA ha quindi sottolineato come la decisione odierna consenta a una popolazione più giovane di essere protetta dal Covid-19 e di ritornare a scuola in sicurezza, portando il paese più vicino al ritorno a un senso di normalità e alla fine della pandemia.

La decisione del regolatore sanitario degli Stati Uniti di espandere l'autorizzazione all'uso di emergenza per includere persone di età compresa tra 12 e 15 anni arriva meno di due mesi dopo che il CEO di Pfizer Albert Bourla ha dichiarato che avrebbe inviato nuovi dati sul vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 alla FDA.

Tali dati includevano i dettagli di uno studio condotto su 2.260 adolescenti statunitensi di età compresa tra 12 e 15 anni.

Secondo le aziende, il loro vaccino "ha dimostrato un'efficacia del 100% e risposte anticorpali importanti, superiori a quelle registrate in precedenza nei partecipanti vaccinati di età compresa tra 16 e 25 anni, ed è stato ben tollerato".

Sono stati condotti ulteriori studi con il vaccino Pfizer-BioNTech, compresi quelli con partecipanti di età inferiore agli 11 anni.

La vaccinazione anti-Covid negli USA

Ad oggi, stando ai dati riportati dalle CDC americane, 115 dei 330 milioni di abitanti degli Stati Uniti sono stati completamente vaccinati.

Da febbraio gli USA hanno segnalato meno di 100.000 nuovi casi di Covid-19 al giorno e attualmente registrano una media di circa 38.678 nuovi casi al giorno. Per quanto riguarda i decessi correlati al COVID-19, il paese ha registrato una media mobile di 608 decessi al giorno.

Gli esperti hanno suggerito che oltre l'80% della popolazione statunitense dovrà essere vaccinata per ottenere l'immunità di gregge.