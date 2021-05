Deputato tedesco si vaccina con lo Sputnik V a Mosca - Video

"Mi sento molto bene. Tutto ok, grazie mille", ha detto il deputato ai giornalisti dopo aver ricevuto il certificato dell'avvenuta vaccinazione.

Dehm ha ammesso di aver voglia di bere una birra, ma è stato avvisato sulla necessità di rinunciare all'alcol per tre giorni.

"Però penso che lo Sputnik V sia talmente buono, che potrei provare a bermi una birra. Penso che l'iniezione sia stata fatta così bene che potrei provare a berne due", ha ironizzato Dehm.

Il membro del Bundestag è arrivato a Mosca ieri ed ha assistito sulla piazza Rossa alla Parata della Vittoria. Prima di recarsi all'ambulatorio dov'è stato vaccinato, ha detto di aver scelto Sputnik V perchè è il vaccino più classico, a vettore, più sicuro per quanto riguarda gli effetti collaterali. Secondo il politico, il preparato non è stato autorizzato in Germania per ragioni geopolitiche.

Il vaccino Sputnik V

L'11 agosto 2020 la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V, sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".