RFDI: Sputnik V ha aiutato San Marino a sconfiggere per prima in Europa il Covid

Dall'inizio del mese di maggio San Marino non registra più nuovi casi di infezione da coronavirus. Gli sviluppatori del vaccino russo Sputnik V ora aprono all'ipotesi di nuove forniture per il "turismo vaccinale" sul Monte Titano.

L'utilizzo del vaccino russo Sputnik V ha permesso a San Marino di diventare il primo Paese in Europa a sconfiggere il coronavirus e il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RFDI) è pronto a fornire ulteriori lotti di vaccino a San Marino per l'organizzazione del turismo vaccinale.

E' quanto affermato in una nota del diffusa quest'oggi dall'RFDI, che ha osservato come all'inizio di aprile il tasso di infezione a San Marino fosse di circa 250 casi a settimana, mentre dal 4 maggio non sono stati registrati nuovi casi di infezione da coronavirus nel paese.

"Grazie al vaccino russo, San Marino è stato uno dei primi paesi europei a iniziare a revocare le restrizioni sul coronavirus. L'incidenza media nel paese è oltre 40 volte inferiore alla media dei paesi dell'Ue. RDIF è pronta a fornire ulteriori lotti di vaccini a San Marino per organizzare il turismo vaccinale sulla base dei risultati di vaccinazione di successo nel paese", si legge nel comunicato del fondo.

Il fondo ha ricordato che gli studi post-vaccinazione in una serie di paesi, tra cui Argentina, Messico e Ungheria, hanno dimostrato che lo Sputnik V è il vaccino più sicuro ed efficace contro il coronavirus.

"La base del successo di San Marino nella protezione della popolazione dall'infezione da coronavirus è stata la mancanza di motivazione politica e pregiudizi, anche nella scelta del vaccino russo Sputnik V, approvato per l'uso in 64 paesi", sono state le parole del direttore dell'RFDI Kirill Dmitriev.

Sputnik V a San Marino

Secondo i dati forniti dall'RFDI, il 74% della popolazione sammarinese con più di 16 anni è stato vaccinato con la prima iniezione del vaccino contro il coronavirus, mentre il 90% di tutte le vaccinazioni sono state fornite grazie al farmaco Sputnik V.

A San Marino ha avuto inizio il processo di revoca delle restrizioni legate alla pandemia e si è assistito anche ad un'importante accelerata per la ripresa economica e il ritorno ad una vita normale. La Repubblica ha infatti azzerato il tasso di mortalità per coronavirus e il reparto per la cura dei pazienti Covid è stato chiuso.

Dall'inizio dell'epidemia a San Marino, che conta circa 33.000 abitanti, si sono registrati oltre 5.000 casi di contagio da coronavirus.

Il vaccino russo Sputnik V

Sputnik V, il primo vaccino contro il coronavirus registrato al mondo, è stato approvato per l'uso di emergenza in 64 paesi in tutto il mondo.

L'efficacia del vaccino si attesta al 97,6%, sulla base dell'ultima analisi dei dati sulla percentuale di infezione post-vaccinazione tra 3,8 milioni di russi vaccinati. È superiore all'efficacia del 91,6% mostrata in un'analisi ad interim dello studio pubblicato su The Lancet all'inizio di febbraio.