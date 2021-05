Traffico di droga, in Spagna la polizia sgomina spaccio di cocaina nascosta nella vernice

Le forze dell'ordine hanno raccontato che i criminali immergevano la droga nella vernice e in altre sostanze in modo che non fosse possibile identificarla con gli strumenti comuni. Le sostanze arrivavano nel Paese iberico come consegne postali.

A Madrid l'organizzazione aveva all'attivo un laboratorio per estrarre la cocaina e prepararla per la vendita. Il laboratorio e il punto vendita sono stati scoperti nella casa di uno dei fermati, un cittadino della Repubblica Dominicana.

In totale risultano essere state fermate tre persone, tra cui un impiegato della compagnia tramite quale venivano spediti i pacchi.

"Nascondevano la cocaina immergendola o sciogliendola in altre sostanze mediante un apposito processo chimico, che ne rendeva impossibile la rilevazione con i comuni reagenti", spiega la Policia Nacional nel comunicato.

In una di queste spedizioni è stata identificata una busta con 24.3 chili di vernice, dalla quale sono stati estratti poi 3.3 chili di cocaina.

Durante la perquisizione del domicilio del capo della rete criminale è stato trovato quasi un chilo di droga e diverse sostanze stupefacenti.

