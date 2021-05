Finale di Champions League 2021, l'Uefa potrebbe spostare la sede da Istanbul a Londra

L'organo di governo del calcio europeo, la UEFA, sta subendo forti pressioni per modificare la sede della finale di Champions League a fine mese da Istanbul a Londra.

Il match conclusivo della coppa dalle grandi orecchie prevede lo scontro tra due squadre del campionato inglese, Chelsea e Manchester City, e fino ad oggi la UEFA si era detta pronta a consentire a 4.000 tifosi di ciascuna squadra di assistere alla partita presso l'Ataturk Olympic Stadium il 29 maggio.

La scorsa settimana, tuttavia, il ministero dei Trasporti britannico Grant Shapps ha rivelato che la Turchia resta nella "lista rossa" dei paesi per quanto concerne l'emergenza Covid, e ha sottolineato che "non dovrebbe essere visitata se non nelle circostanze più estreme".

Shapps ha quindi affermato che la Federcalcio inglese starebbe cercando di persuadere la UEFA a cambiare sede, ma che i vertici del calcio europeo sarebbero ancora indecisi sul da farsi.

Un'altra questione imprescindibile, che eventualmente la FA (Federcalcio inglese) dovrà affrontare in caso di trasferimento della sede del match a Wembley, è quella della concomitanza della finale dei play-off di Premier League, che dovrebbero tenersi proprio il 29 del mese nello stadio londinese.

© Sputnik Istiklal, la via centrale di Istanbul

La pressione dei tifosi inglesi

Tra coloro che chiedono a gran voce lo spostamento della sede della finale di Champions League ci sono poi i tifosi dei due club inglesi, che per recarsi a Istanbul dovrebbero tra le altre cose viaggiare o via terra o, in alternativa, facendo dei lunghissimi scali a Lisbona o Reykjavik, per l'assenza di voli diretti dal Regno Unito.

In particolare, si registra la richiesta ufficiale da parte del Chelsea Supporters Trust, che ha chiesto il trasferimento della sede della finale a Londra.

Il no di Ankara

Stando a quanto trapelato attraverso i media, il possibile cambio di sede non sarebbe per nulla gradito al governo di Ankara, ed in particolare al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Il capo di stato turco, infatti, si è sempre detto convinto che ospitare un match così importante sarebbe fondamentale per il rafforzamento dell'immagine del suo paese.

Il Covid-19 in Turchia

La Turchia ha registrato fino ad oggi oltre di cinque milioni di casi di coronavirus e nell'ultimo mese ha registrato un netto aumento del tasso di mortalità su base nazionale, al contrario del Regno Unito, dove invece la campagna vaccinale ha contribuito a far calare tale indice.